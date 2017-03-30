Украина и миллиардный транш: МВФ рассмотрит вопрос 3 апреля

В ближайшие дни Международный валютный фонд рассмотрит вопрос предоставления Украине транша в размере 1 млрд долл. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше, сообщает пресс-служба фонда.



"Рассмотрение Советом исполнительных директоров МВФ третьего пересмотра программы Украины в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) - вместе с результатами консультаций 2016 г. по Статье IV Соглашений МВФ - запланировано на 3 апреля 2017 г. Завершение третьего просмотра сделает возможным транш объемом около 1 млрд долл.", - заявил Ваше.



Напомним - ранее, вопрос о выделении Украине транша на 1 миллиард долларов исчез из повестки дня совета директоров МВФ 20 марта. В Минфине сообщили, что это связано с торговой блокадой Донбасса.