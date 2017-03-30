В Донецкой области мужчина пытался откупиться от полиции

В Марьинке мужчина, отбывая условный срок наказания, избил свою жену так, что она попала в больницу. Женщина написала заявление на своего благоверного в полицию, где его поступок квалифицировали по ст.125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

Как сообщили в пресс-службе полиции, понимая, что ему придется сесть за решетку, мужчина начал искать выход, как избежать тюрьмы. "Правда, ничего лучшего не придумал, как предложить работнику полиции взятку. Он хотел, чтобы участковый офицер за вознаграждение договорился со следователем, чтобы дело закрыли", - говорится в сообщении.



Участковый сразу сообщил об этом руководству Марьинского отделения полиции и работникам внутренней безопасности Нацполиции.

Злоумышленник был задержан при передаче майору полиции 300 долларов США и 1,1 тысячи гривен. Сейчас задержанному в порядке ст.208 УПК Украины будет объявлено о подозрении в совершении еще одного преступления - предоставление неправомерной выгоды должностному лицу - 369 УК Украины. Из всех уголовных статей, которые «собрал» донетчанин, санкция этой, - самая строгая - от четырех до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.