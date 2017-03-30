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Рубрика: Новости Мариуполя
30-03-2017, 11:40
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Работники крупных предприятий Мариуполя и аграрии пройдут курсы по правилам обращения со взрывоопасными предметами

Городской голова Вадим Бойченко встретился с представителями Красного Креста, которые предложили городской власти свою помощь в обучении населения Мариуполя правилам поведения при обнаружении взрывоопасных предметов.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, инициатором встречи выступил координатор программы по обучению правилам обращения с минами/взрывоопасными предметами Общества Красного Креста Украины Андрей Онищенко. Он родом из Мариуполя и всем сердцем переживает за безопасность своих земляков.

В частности, было предложено обучить работников металлургических предприятий, порта и аграрной промышленности Мариуполя - по несколько представителей от каждого предприятия. «Это будут трехдневные курсы по минной безопасности, после которых слушатели получат сертификаты и смогут обучать сотрудников своих предприятий», - пояснил Андрей Онищенко.

А сейчас волонтеры Красного Креста уже рассказывают о правилах обращения с минами и взрывоопасными предметами детям и молодежи.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»