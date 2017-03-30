Вблизи Горловки автомобиль мирных жителей обстрелял снайпер

Неподалеку от Горловки снайпер противника обстрелял гражданский автомобиль. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель ВГА Зайцево Владимир Веселкин.
По его словам, инцидент произошел по дороге в Жованку. О пострадавших он не сообщил.
Неподалеку от Горловки снайпер противника обстрелял гражданский автомобиль. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель ВГА Зайцево Владимир Веселкин.
По его словам, инцидент произошел по дороге в Жованку. О пострадавших он не сообщил.
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