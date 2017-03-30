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Рубрика: Экономика и Закон
30-03-2017, 12:19
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Новый закон о приватизации госимущества будет содействовать быстрой и прозрачной продаже объектов

В ходе пресс-конференции на тему „Новый закон о приватизации - путь к ускорению продажи государственных активов“, глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Игорь Билоус заявил, что в стране назрела острая необходимость в проведении реформ, одной из которых названа реформа приватизации.

Поэтому ФГИУ и МЭРТ представили новый закон о приватизации, над которым в течение полугода работали Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ), компания Baker&McKenzie и ЕБРР.

Принятие нового закона, по словам Игоря Билоуса, будет способствовать продаже государственных объектов массово, быстро и прозрачно.

Как отметил глава ФГИУ: „Предлагается отменить ряд законов, регулирующих процесс приватизации, и заменить их одним - так называемым кодексом приватизации, который бы устанавливал простые, понятные, доступные инвесторам, в том числе западным, условия“.

И одним из главных новшеств является отказ от разделения продаваемых объектов на несколько групп, их останется две – „большие“ с активами более 250 миллионов гривен и „малые“.

За приватизацией объектов „большой приватизации“, коих в стране существует 60, будут наблюдать советники из ведущих мировых инвестбанков.

При этом Билоус подчеркнул: „К ним будут серьёзные требования, будет возложена ответственность, но они будут продавать профессионально, в соответствии со сферой деятельности предприятия. Фонд только технически сопровождать процесс станет платформой“.

Что касается объектов „малой приватизации“, то их намерены реализовывать посредством электронных площадок, в том числе и через систему ProZoro.Продажи.

Одним из важнейших новшеств стал отказ от услуг оценщиков и переход к рыночному ценообразованию.

Как считает глава ФГИ, необходимо как можно скорее завершить приватизацию, ведь построенные десятилетия назад объекты падают в цене с каждым годом: „Нужно помнить, что технологии движутся неуклонно вперёд. И пока мы думаем, как продать ТЭЦ 1952 г., такие предприниматели, как Илон Маск, выпускают батареи для новой энергетики. Поэтому нужно ускорить приватизацию, чтобы не оказаться в руинах и музеях“.

Законопроект о приватизации уже передан на рассмотрение профильных министерств и ведомств.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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