Новый закон о приватизации госимущества будет содействовать быстрой и прозрачной продаже объектов

В ходе пресс-конференции на тему „Новый закон о приватизации - путь к ускорению продажи государственных активов“, глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Игорь Билоус заявил, что в стране назрела острая необходимость в проведении реформ, одной из которых названа реформа приватизации.



Поэтому ФГИУ и МЭРТ представили новый закон о приватизации, над которым в течение полугода работали Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ), компания Baker&McKenzie и ЕБРР.



Принятие нового закона, по словам Игоря Билоуса, будет способствовать продаже государственных объектов массово, быстро и прозрачно.



Как отметил глава ФГИУ: „Предлагается отменить ряд законов, регулирующих процесс приватизации, и заменить их одним - так называемым кодексом приватизации, который бы устанавливал простые, понятные, доступные инвесторам, в том числе западным, условия“.



И одним из главных новшеств является отказ от разделения продаваемых объектов на несколько групп, их останется две – „большие“ с активами более 250 миллионов гривен и „малые“.



За приватизацией объектов „большой приватизации“, коих в стране существует 60, будут наблюдать советники из ведущих мировых инвестбанков.

При этом Билоус подчеркнул: „К ним будут серьёзные требования, будет возложена ответственность, но они будут продавать профессионально, в соответствии со сферой деятельности предприятия. Фонд только технически сопровождать процесс станет платформой“.



Что касается объектов „малой приватизации“, то их намерены реализовывать посредством электронных площадок, в том числе и через систему ProZoro.Продажи.



Одним из важнейших новшеств стал отказ от услуг оценщиков и переход к рыночному ценообразованию.



Как считает глава ФГИ, необходимо как можно скорее завершить приватизацию, ведь построенные десятилетия назад объекты падают в цене с каждым годом: „Нужно помнить, что технологии движутся неуклонно вперёд. И пока мы думаем, как продать ТЭЦ 1952 г., такие предприниматели, как Илон Маск, выпускают батареи для новой энергетики. Поэтому нужно ускорить приватизацию, чтобы не оказаться в руинах и музеях“.



Законопроект о приватизации уже передан на рассмотрение профильных министерств и ведомств.