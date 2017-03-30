Мариуполь все еще находится в логистическом тупике, - мэр

В Мариуполе стартовал Восточноукраинский форум "Реформы и перспективы Южного Донбасса". Он продлится в течение двух дней - 30-31 марта. В форуме участвуют представители ОБСЕ, министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский и мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Сегодня перед собравшимися городской голова озвучил ряд наиболее актуальных проблем, которые мешают Мариуполю полноценно развиваться. Одна из ключевых – логистика, сообщили в пресс-службе горсовета.



По словам мэра, на протяжении уже трех лет юг Донецкой области изолирован от всей Украины. В результате, жители города не имеют возможности комфортно и быстро добраться до других регионов страны, а единственная трасса "Мариуполь – Запорожье" находится в плачевном состоянии.

«У нас нет самолетов. У нас нет скоростных поездов. Хотя они есть во всей остальной Украине. Они есть во Львове, есть в Краматорске и Красноармейске, а в Мариуполе – Форпосте Украины их нет. Мы вынуждены сутки ехать, что до Киева, что до Львова», - подчеркнул Вадим Бойченко, добавив, что с такой логистикой невозможно говорить и о развитии туризма, а ведь Мариуполь – это город у моря.



Также мэр отметил, что город закрыт и для развития промышленности. Он рассказал про реализованный в прошлом году инвестиционный проект по расширению пропускной способности единой железнодорожной ветки, соединяющей город Мариуполь с остальной Украиной. В планах говорилось о 23 грузовых и 4 пассажирских поездов в сутки, но на деле ситуация оказалась иной.



«Практика показала, что пропускают около 16-17 пар поездов. Это сдерживающий фактор для металлургических предприятий города. Комбинаты не могут увеличивать объемы с такой пропускной способностью. В итоге страдает Мариуполь», - подытожил городской голова.

В завершение, Вадим Бойченко высказал уверенность, что подобный форум сможет стать эффективной рабочей платформой для решения наиболее значимых вопросов для региона и города, в частности.