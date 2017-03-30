Командование ДНР и ЛНР срочно проводит дооборудование передовых позиций по всей линии соприкосновения в зоне боевых действий. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Также сообщается, что к инженерному оборудованию позиций привлечены курсанты так называемого "Донецкого высшего общевойскового училища".
Кроме этого, устанавливаются дополнительные блокпосты для усиления пропускного режима на Донбассе.
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Рубрика: Новости Донбасса
30-03-2017, 13:09
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Военная разведка: ДНР и ЛНР дооборудуют передовые позиции и усиливают пропускной режим
Командование ДНР и ЛНР срочно проводит дооборудование передовых позиций по всей линии соприкосновения в зоне боевых действий. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»