vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1587 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
30-03-2017, 13:09
Просмотров: 664
Комментариев: 0

Военная разведка: ДНР и ЛНР дооборудуют передовые позиции и усиливают пропускной режим

Командование ДНР и ЛНР срочно проводит дооборудование передовых позиций по всей линии соприкосновения в зоне боевых действий. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Также сообщается, что к инженерному оборудованию позиций привлечены курсанты так называемого "Донецкого высшего общевойскового училища".

Кроме этого, устанавливаются дополнительные блокпосты для усиления пропускного режима на Донбассе.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»