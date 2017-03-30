Организаторы «Евровидения» прокомментировали информацию о санкциях в отношении Украины

Организаторы «Евровидения» прокомментировали информацию, появившуюся в швейцарском таблоиде Blick, о санкциях для Украины из-за запрета въезда участнице от России Юлии Самойловой, пишет DW.



Так, ранее, была опубликована статья со ссылкой на гендиректора Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре, в которой сообщалось, что Украину могут временно отстранить от «Евровидения», если в ближайшее время не будет решен вопрос с участием России в песенном конкурсе.



"Поведение Украины абсолютно неприемлемо. Я глубоко сожалею о том, что Евровидение используют для политических игр. Евровидение должно доставлять радость и объединять миллионы людей, а не настраивать их друг против друга", - цитирует слова Ингрид Дельтенре швейцарское издание. И далее, уже в косвенной речи, говорится о возможном временном отстранении Киева от Евровидения.



В ЕВU подтвердили приведенную прямую речь Ингрид Делтенре, однако отметили, что не могут отвечать за другие выводы газеты, в частности за информацию о том, что Союз якобы уже рассматривает возможность санкций в отношении Украины.



"Мы напряженно работаем над тем, чтобы все 43 участника «Евровидения» смогли выступить на конкурсе этого года", - сообщили в Европейском вещательном союзе. В то же время, если «кто-то из участников нарушит правила конкурса», то после его проведения могут рассмотреть «определенные меры» в отношении нарушителя, заявили в организации.