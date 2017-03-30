Мариупольцы увидят «Семейный альбом Украины»: с 31 марта открывается фотовыставка

С 31 марта в мариупольском Центре современного искусства и культуры им. Куинджи открывается XVIII международная фотовыставка “День-2016”. В экспозиции около 200 работ, которые позволили составить «Семейный альбом Украины».



Фото для выставки в редакцию издания «День» присылали со всей страны как фотографы-профессионалы, так и обычные любители. Экспозиция готовилась в течение года, были отобраны лучшие снимки, среди которых и работы мариупольских фотографов Евгения Сосновского и Алины Комаровой.

Выставка соединила в себе и позитивные моменты, радости Украины и народа, и те страшные события, которые сейчас переживает страна.

Кроме выставки, в свободном пространстве “Халабуда” 30 марта в 18:30 состоится встреча-дискуссия с журналистами "Дня" на тему «Национальный диалог» и презентация ряда книжных новинок. Присутствующих ждут подарки. А на следующий день, 31 марта, организаторы выставки пообщаются со студентами и преподавателями МГУ.

Так, фотовыставка «День-2016» будет открыта в Центре современного искусства и культуры им. Куинджи до 14 апреля. Вход свободный. Время работы: 9:00 - 16:30. Выходной - понедельник.