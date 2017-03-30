В Донецкой области будут судить женщину, которая довела до смерти 3-месячного сына

В Покровске будут судить 24-летнюю женщину, которая ненадлежащим образом относилась к выполнению родительских обязанностей, повлекших смерть 3-месячного малыша, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Женщина проживала вместе со своим гражданским мужем и тремя детьми (младшему из которых было 3,5 месяца) в аварийном доме без отопления. Горе-мать злоупотребляла спиртными напитками и не заботилась о детях.

Следователи установили, что физическое развитие младшего мальчика не отвечало возрасту. Вследствие недостаточного кормления, а также ненадлежащего лечения у ребенка диагностировали белково-энергетическую недостаточность, которая в дальнейшем привела к синдрому внезапной смерти младенца.

Другими двумя детьми - 3,5 и 2 лет сейчас занимаются социальные службы. Готовится иск о лишении женщины родительских прав.



При вмешательстве прокуратуры она уже лишена всех социальных выплат, которые получала (выплата при рождении ребенка и государственная помощь матери-одиночке).



Санкция статьи, которая инкриминируется женщине, предусматривает лишение свободы сроком от 2 до 5 лет.