С сегодняшнего дня европейские трамваи будут ходить по востребованному маршруту Мариуполя, соединяющему два района

Сегодня в Мариуполе на самую востребованную линию 10-го маршрута, который соединяет Центральный и Кальмиусский районы, выехали 10 обновленных трамваев, прибывших из Праги. Ранее, на заводе в Днепре в них обновили салон, наружную покраску, переоборудовали ходовую часть под нашу колею, провели ревизию электрооборудования, сообщили в пресс-службе горсовета.

Как рассказал директор департамента транспорта и связи Мариупольского городского совета Василий Клат, трамваи марки TATRA-T3 имеют 22 посадочных места, а общая вместимость составляет более 100 пассажиров. Они оснащены многофункциональной информационной системой, позволяющей доводить информацию как в звуковом, так и в визуальном режиме, а также внешними звуковыми приборами для людей с проблемами зрения.

Первыми «пассажирами» стали городской голова Вадим Бойченко, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский и генеральный директор ЧАО «МК «Азовсталь» Энвер Цкитишвили.

Смотря на 10 красивых трамваев, украшенных новым логотипом и фирменным шрифтом Мариуполя, мэр поздравил присутствующих с очередным результатом реализации транспортной стратегии: «В рамках Стратегии мы хотим, чтобы транспорт был комфортным не только для пассажиров, но и для тех работников, которые сядут за «штурвал» отремонтированных и новых трамваев, троллейбусов и автобусов. Планируется в 2017 году пополнить автопарк еще 30 единицами трамваев. Таким образом, мы сможем полностью убрать аварийный и изношенный подвижной состав с улиц нашего города».



Почетные гости мероприятия вручили водителям трамваев ключи.