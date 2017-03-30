В ДК «Молодежный» состоится премьера спектакля «Отель двух миров» по пьесе одного из самых популярных современных драматургов Франции Эрика-Эммануэля Шмитта.
Его произведение – квинтэссенция юмора, драмы и одновременно трогательная история любви. Любви мужчины к женщине, отца к дочери, человека к жизни. За постановку взялась команда «Народного театра «Театромания» в лице режиссеров Антона Тельбизова и Натальи Гончаровой. Еще до премьеры спектакль был отобран для участия в Киевском фестивале «Мы готовы к эксперименту».
В столице его покажут 23 апреля, а вот в родном Мариуполе «Отель» откроется 7 апреля в 18:00.
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Рубрика: Новости Мариуполя
30-03-2017, 15:59
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В Мариуполе откроется «Отель двух миров»
В ДК «Молодежный» состоится премьера спектакля «Отель двух миров» по пьесе одного из самых популярных современных драматургов Франции Эрика-Эммануэля Шмитта.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»