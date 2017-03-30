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Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
30-03-2017, 16:35
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Из-за блокады Донбасса Мариуполь не получит средства на достройку квартала с жильем для переселенцев

Как мы уже писали ранее, в Мариуполе планировали завершить строительство жилого комплекса «Первый квартал» и предоставить здесь жилье переселенцам. Однако сейчас этот проект остался без финансирования. Об этом сегодня на форуме «Реформы в перспективе южного Донбасса» рассказал глава Донецкой ОГА Павел Жебривский.

По его словам, Мариуполь должен был получить от 400 до 500 млн гривен на достройку квартала с жильем для переселенцев. Эти деньги должны были поступить в бюджет с предприятий украинской юрисдикции, расположенных на неподконтрольной территории. Но из-за торговой блокады Донбасса и последующей «национализации» средства так и не перечислили, пишет novosti.dn.ua.

«Финансовые ресурсы, которые накапливались на счетах Донецка, Енакиево, Снежного, Тореза и так далее, должны были автоматически 10 числа каждого месяца зачисляться на специальный фонд областного бюджета, и эти средства должны были пойти на жилье. На самом деле 400-500 миллионов Мариуполь на жилье не получит, благодаря так называемым «патриотам» и блокаде», - сказал Жебривский.

Сейчас реализация проекта по строительству целого жилого квартала в Мариуполе откладывается – идут поиски инвестиций.




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Редакция «Мариупольских новостей»