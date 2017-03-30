В Минобороны Украины заявили о готовности к выполнению договоренностей о прекращении огня в зоне АТО с 1 апреля, достигнутых в Минске. Но если обстрелы продолжаться, будут приниматься соответствующие адекватные меры.
"ВСУ готовы к перемирию. Но если режим прекращения огня не будет поддержан, мы будем принимать соответствующие адекватные меры, чтобы не допустить захвата наших территорий, новых позиций и угроз жизни наших военных", - заявил министр обороны Степан Полторак.
При этом он выразил надежду на то, что на этот раз все договоренности будут соблюдены.
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Рубрика: Новости Донбасса
30-03-2017, 16:59
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ВСУ готовы к «перемирию» с 1 апреля, но если обстрелы продолжаться, будут приняты меры, - Минобороны
В Минобороны Украины заявили о готовности к выполнению договоренностей о прекращении огня в зоне АТО с 1 апреля, достигнутых в Минске. Но если обстрелы продолжаться, будут приниматься соответствующие адекватные меры.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»