ВСУ готовы к «перемирию» с 1 апреля, но если обстрелы продолжаться, будут приняты меры, - Минобороны

В Минобороны Украины заявили о готовности к выполнению договоренностей о прекращении огня в зоне АТО с 1 апреля, достигнутых в Минске. Но если обстрелы продолжаться, будут приниматься соответствующие адекватные меры.



"ВСУ готовы к перемирию. Но если режим прекращения огня не будет поддержан, мы будем принимать соответствующие адекватные меры, чтобы не допустить захвата наших территорий, новых позиций и угроз жизни наших военных", - заявил министр обороны Степан Полторак.



При этом он выразил надежду на то, что на этот раз все договоренности будут соблюдены.