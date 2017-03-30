В Мариуполе задержали похитителя-гастролера, который 10 месяцев вел двойную жизнь

В середине февраля 2017 года в Дружковке был совершен грабеж. Злоумышленником оказался местный житель 1979 года рождения. Его поиски привели розыскников в Мариуполь. Выяснилось, что около 10 месяцев грабитель вел двойную жизнь: в Краматорске он был подозреваемым за ряд преступлений, а вот в Мариуполе - образцовым семьянином, который имел постоянный источник дохода.

"Выехав в промышленный город в надежде скрыться, а заодно и поискать счастья, беглец приобрел у неизвестного поддельный паспорт, вклеил фотографию и все это время жил под чужим именем. Иногда он наведывался в гости к родителям и друзьям, снова совершал правонарушения и возвращался в Мариуполь к гражданской жене", - рассказали в пресс-службе полиции.

По данным правоохранителей, на территории Краматорска и Дружковки на счету злоумышленника грабеж и несколько эпизодов краж из автомобилей. Прогуливаясь по улицам города, мужчина выбирал старенькие авто или те, которые водители забывали закрыть, проникал внутрь и выносил оттуда все ценности.



В настоящее время открыты уголовные производства по ч.1 ст.186 «Грабеж» и ч.1 ст.185 «Кража» УК Украины, за что предусмотрено до 4 лет лишения свободы.



Правоохранители продолжают сбор доказательной базы по указанным производствам и проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории региона.