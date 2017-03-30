С 1 апреля в Украине стартует пробное ВНО

В Украине 1 апреля пройдет пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе. Тестирование начнется в 11:00. Допуск к пунктам проведения пробного ВНО продлится с 10:15 до 10:50 и будет осуществляться по паспорту (или другим документам, удостоверяющим личность), приглашению. Об этом сообщает пресс-служба УЦОКО.



Адрес пункта тестирования указан в приглашении-регистрационной карточке, которая размещена в личном кабинете каждого участника пробного ВНО на сайте соответствующего регионального центра.



При этом отмечается, что пробное ВНО по другим предметам состоится 8 апреля.



"В этом году для участников пробного внешнего независимого оценивания будет действовать специальный онлайновый сервис, с помощью которого можно определить результат тестирования. Сервис будет доступен с 1 апреля на сайте Украинского центра оценивания качества образования и в личных кабинетах участников пробного ВНО, созданных на сайтах региональных центров", - добавили в ведомстве.



Для того чтобы получить результат с определенного учебного предмета, необходимо выполнить следующие шаги:

по персональному номеру и паролю войти в сервис определения результатов;

нажать кнопку "Скачать электронный бланк в личном кабинете;

заполнить бланк А, перенеся в электронную форму ответы, предоставленные в бланке ответов во время прохождения пробного ВНО;

ознакомиться со Схемой начисления баллов за выполнение сертификационной работы, размещенной в информационном бюллетене, который участники пробного ВНО получат в пункте проведения пробного ВНО;

самостоятельно определить ориентировочное количество баллов за выполнение задания открытой формы с развернутым ответом;

указать установленный балл по результатам собственной оценки, нажав кнопку "Скачать электронный бланк Б".

В ведомстве подчеркнули, что участники пробного ВНО смогут вносить ответы в сервис в течение четырех дней со дня прохождения определенного тестирования.



Ознакомиться с результатами пробного ВНО и скачать карточку участника по украинскому языку и литературе можно будет 8 апреля 2017 года, по остальным учебным предметам – 14 апреля. "Результаты прохождения пробного тестирования смогут получить лишь те лица, которые внесут свои ответы в сервис определения результатов", - резюмировали в ведомстве.