В Мариуполе выявили 4,5 тонны фальсифицированного алкоголя

Управление взаимодействия с правоохранительными органами, предотвращения и выявления коррупции городского совета совместно с подразделением налоговой полиции «Фантом», военной прокуратуроой, фискальной службой провели рейд по торговым точкам города. Проверили два складских помещения и порядка 20 магазинов на территории Мариуполя, изъято 4,5 тонны фальсифицированной алкогольной продукции.

«Были обнаружены бутылки с алкогольной продукцией с названием известных брендов, но акцизные марки на них были поддельные. Их содержимое также неизвестного происхождения. Они направлены на экспертизу. Военной прокуратурой проводятся дальнейшие разбирательства», - рассказали в пресс-службе горсовета.



Кроме того, установлено, что в Мариуполе разливали питьевую воду под видом той, которая производится в Закарпатской области. Сертификатов качества не было. Дело передано в Национальную полицию.