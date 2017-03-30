Мариупольский адвокат избежал наказания за пьяное вождение

Сегодня в Апелляционном суде Донецкой области состоялось рассмотрение апелляции адвоката Жовтневого суда Игоря Бодягина, опротестовавшего решение Жовтневого суда о взыскании с него штрафа в размере 10 200 гривен и лишения права управления транспортом сроком на один год за вождение в нетрезвом виде, передает корреспондент "Мариупольских новостей".

Адвокат и его защита сообщили суду, что действия полицейских, зафиксировавших правонарушение, были незаконными. В частности, была выдвинута претензия, что 6 полицейских без оснований задержали Игоря Бодягина и с трёх ночи незаконно снимали его на видео, не пуская в наркологию, куда он собирался. Полицейские, по словам Бодягина, остановили его за неподсвеченный номерной знак, причем остановили, дважды нарушив правила дорожного движения, после чего обвинили его в вождении пьяным. При этом останавливал один наряд, а протокол составлял другой, так как первый патруль двигался по заданию и вызвал на место происшествия "помощь".



Также защитник адвоката дополнительно предъявил претензию, что видео полицейские снимали не все три часа разбирательства, что является нарушением инструкции. По словам Игоря Бодягина, копы не подчинялись его требованию составить акт о нарушениях в процессе составления админпротокола. Из нарушений были названы: отсутствие доказательств исправности алкотестера, незнание полицейскими его серийного номера, отсутствие у копов документов о том, что они уполномочены пользоваться прибором.

Помимо этого, защитник адвоката заявил, что были допущены и другие нарушения, а именно: свидетелям во время фиксации нарушения не зачитали их права, один из свидетелей не проживает по прописке в разрушающемся доме, занимается извозом не на своей машине и был судим.



Также защитник предъявил претензию суду первой инстанции, что при рассмотрении дела его подзащитный уведомлялся о заседаниях по телефону, что не дало возможности Игорю Бодягину предоставить исчерпывающие доказательства его невиновности, которые он мог предъявить, если бы вызывался повесткой. Также, сам адвокат заявил, что принятие решения судом об админаказании без его присутствия, ущемило его гражданские права, а само решение принято с нарушениями, под давлением СМИ, полиции и должно быть отменено.



При этом адвокат апеллировал к документам, подтверждающим, что во время заседаний по его делу в Жовтневом суде он болел. Однако полицейские сообщили в предварительном слушании, что адвокат болея, продолжал заниматься в суде своей работой. А во время остановки намеренно "тянул время" и отказывался проходить проверку алкотестером.

Игорь Бодягин предъявил документы, подтверждающие тот факт, что через пять часов после инцидента с полицией он прошёл проверку на трезвость в наркологии и его опломбированные анализы хранятся там.



Апелляционный суд Донецкой области после рассмотрения дела принял решение о виновности адвоката, подтвердив решение суда первой инстанции. При этом судья отметил, что виновный наказан не будет, так как вышел срок привлечения его к ответственности, предусмотренный законом.