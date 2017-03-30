«Ощадбанк» всё-таки будет взимать деньги за коммунальные «платёжки»

«Ощадбанк» все-таки ввел комиссию за прием в кассе платежей за жилищно-коммунальные услуги.



"Комиссия за коммунальные платежи в кассах банка зависит от наличия заключенных договоров между поставщиками услуг и банком и может незначительно отличаться в зависимости от региона… В Киеве такая комиссия исключительно для наличных платежей в кассах с 29 марта составляет 3 гривны", - сообщили Українським новинам в пресс-службе банка.



Отмечается, что без комиссии можно будет платить в кассе пенсионными платежными картами «Ощадбанка». Остальные клиенты, а также пенсионеры, которые не являются клиентами банка, должны платить комиссию.



При этом банк, как и прежде, принимает без комиссии платежи только через дистанционные каналы платежей: информационно-платежные терминалы «Ощадбанка» (как наличными, так и картой банка); через мобильный и интернет-банкинг Ощад 24/7; сайты ГИВЦ (главный информационно-вычислительный центр) и ЦКС (Центр коммунального сервиса).



Напомним, в ноябре 2016 «Ощадбанк» решил ввести комиссию за оплату ЖКХ, но отложил это решение после того, как президент Петр Порошенко попросил банк перенести введение комиссии.