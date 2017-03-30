В рамках форума ОБСЕ презентовали концепцию о создании новой административно-территориальной единицы с центром в Мариуполе

Как мы уже писали, сегодня в городе проходит форум «Реформы в перспективе южного Донбасса». Здесь обсуждают реформы и перспективы Донецкой области. Инициатором встречи выступил координатор проектов ОБСЕ в Украине, Посол Вайдотас Верба, сообщили в пресс-службе горсовета.

После определения ключевых потребностей области и Мариуполя в частности, участники форума перешли к работе в трёх секциях, которые проходят параллельно. Самая многочисленная панель, куда вошли работники Кабмина, Офиса реформ, городских и поселковых советов, а также сотрудники крупных предприятий, рассматривает тему: "Децентрализация: вызовы и решения".



Присутствующим была представлена презентация о перспективах развития территорий Юго-Востока Донбасса в контексте административной реформы. Кроме того, презентована концепция «Большой Мариуполь», реализация которой даст возможность создания новой административно-территориальной единицы с центром в Мариуполе.

Как рассказал докладчик, главный специалист Мариупольского горсовета Александр Комар, необходимо проводить процесс добровольного объединения громад в нашем регионе, учитывая его специфику и близость военных действий к границам города. Требуются изменения Перспективного плана и границ города.



Остановились также и на проблемах транспортного сообщения с соседними городами и состоянии дорог. Директор департамента транспорта и связи Василий Клат акцентировал на том, что необходимы инвестиции в эту отрасль. После просмотренной презентации состоялась продолжительная дискуссия, которая построена вокруг региональных особенностей процесса и путей поддержки устойчивого проведения реформы.

Затем, участникам было предложено разделиться на две группы. В одной из них работали над проблемами изменения территориально-административного устройства Юга-Востока Донбасса, во второй - над возможными вариантами восстановления транспортного сообщения на этой территории.