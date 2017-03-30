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Рубрика: Новости Донбасса
30-03-2017, 20:02
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ДНР: в Ясиноватой в результате обстрела есть жертвы среди мирного населения

Жилые кварталы подконтрольной ДНР Ясиноватой попали под обстрел. В результате есть погибшие среди местного населения.

«В результате обстрела из запрещенного вооружения, погиб мужчина по адресу ул. Фестивальная, 7. В том же районе есть еще одни погибший мирный житель», - пишет издание ДНР ДАН.

Также прямым попаданием танкового снаряда по улице Некрасова разрушен жилой дом.




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