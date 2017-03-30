В правительстве поясняют введение абонплаты за газ привлечением поставщиков

В эфире телеканала NewsOne вице-премьер Владимир Кистион пояснил, что принятое решение об отделении платы за пользование газом как товаром от платы за его пользование присоединёнными мощностями позволит привлечь на украинский газовый рынок иных поставщиков ресурса, кроме НАК «Нафтогаз Украина».



В разговоре на трансляции эфира NewsOne Кистион так и сказал: „Для того, чтобы дать возможность не только НАК "Нафтогаз Украины", но и другим компаниям входить на рынок природного газа, выводятся по стоимости газа расходы на транспорт и распределение, а потребитель будет платить за газ, как товар“.



По его словам, и транспортировка газа, и его распределение – это отдельные услуги. Разделение их – одно из требований кодекса о газотранспортной системе Украины.



Наше издание информировала читателей о том, что с 1 апреля украинские потребители природного газа будут вынуждены оплачивать независимо от фактического объёма потребления топлива ежемесячную абонплату. Сообщалось, что сумма такой платы будет высчитываться в зависимости от типа газового счётчика, то есть его мощности, а не от фактического потребления.



Но Владимир Кистион опроверг ранние утверждения, он сообщил, что абонплата для 1 кубометра потреблённого газа будет фиксированной, поэтому она будет считаться на месячный объём потребления: „Абонплата привязана к объёмам потребления, однозначно“.



Далее вице-премьер добавил: „Будет учитываться протяжённость сетей, местоположение, техническое состояние сетей и другие факторы“.

При этом в абонплату за газ будут включены расходы эксплуатации лишь сетей, находящихся на балансе газораспределительной компании.



„Если потребитель прокладывал трубы за свои средства, эта сеть, которую он построил, является его собственностью, расходы на её эксплуатацию будут учтены в тарифах, действующих в данном регионе. В расчёт будут включаться лишь сети, которые есть на балансе газоснабжающей компании“, - разъяснил чиновник.



Кроме того, Кистион заявил: „Согласно изменениям в Кодекс о газотранспортной системе, с 1 апреля до 18 октября 2018 года НАК «Нафтогаз» будет продолжать осуществлять отпускать газ для потребителей на хозяйственно-бытовые потребности. Также предусмотрена возможность вхождения и работы на рынке природного газа и других негосударственных трейдеров, которые имеют достаточный объем газа и соответствующую инфраструктуру, чтобы предоставлять данные услуги“.



При этом, по словам вице-премьера, размер абонплаты для каждого региона будет фиксированным и рассчитываться отдельно. В расчётах будет учтена протяжённость газотранспортных систем, объём потребления, год их строительства.



Кстати, он уверяет, что стоимость самого природного газа не изменится, а стоимость его доставки будет отличаться.