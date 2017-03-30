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Рубрика: Новости Мариуполя
30-03-2017, 20:41
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На бесплатные лекарства Мариуполю предоставят субвенцию в размере 25 миллионов гривен

Как мы уже писали, с 1 апреля стартует программа "Доступные лекарства", в рамках которой в аптеках будут доступны бесплатные лекарства диабетикам, астматикам и сердечникам.

Специалист управления здравоохранения городского совета Мариуполя Алексей Гранковский сообщил, что Мариуполь на реализацию данной программы планирует получить госсубвенцию в размере 25 миллионов гривен. Финансирование должно поступить на днях.

Эти средства, по его словам, будут распределены на 6 работающих в городе центров первичной медико-санитарной помощи, которые будут заключать договоры с аптеками на обслуживание пациентов. Речь идет только об аптечных сетях.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»