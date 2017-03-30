На улицах Мариуполя появились МАФы нового образца

В Мариуполе новые МАФы начали вытеснять предшественников. Именно такой киоск появился в Центральном районе по проспекту Мира, рядом с остановкой «Драмтеатр». Реализовывать в нем будут продовольственные товары, сообщили в пресс-службе горсовета.

«Данный киоск установлен в полном соответствии с Комплексной схемой. На ней он значится под номером 137. А уже к лету арендатор остановки приведет ее в надлежащий вид», - рассказал начальник инспекции по благоустройству Сергей Марчук.

От отметил, что от предшественников новые киоски отличаются качественным внешним видом, который соответствует архетипу, прописанному в Комплексной схеме. Расположены они также в соответствии со Схемой: не закрывают обзор водителям и пешеходам, а также не располагаются на зеленой зоне.