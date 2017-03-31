Кому сегодня в Мариуполе отключат воду

По информации КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 31 марта, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:
- пр.Мира 88-114
- Итальянская 131
- Хмельницкого 22
- ОШ №9
- пр.Строителей 86а-92
- Зелинского 31, 33
- ул. Украинского казачества, 5-43
- пр. Победы, 79-101
- ул. Азовстальская, 83-113
- Московская, 47-85
- пер. З. Космодемьянской, 2-22
- проезд Панфилова, 2-8
- пер. Московский, 2-34
- б-р Морской, 72-74
- д/с №59
- ЦТП №42, 43
- гимназия №1.