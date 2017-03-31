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Рубрика: Новости Мариуполя
31-03-2017, 08:00
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Кому сегодня в Мариуполе отключат воду

По информации КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 31 марта, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:

  • пр.Мира 88-114
  • Итальянская 131
  • Хмельницкого 22
  • ОШ №9
  • пр.Строителей 86а-92
  • Зелинского 31, 33
  • ул. Украинского казачества, 5-43
  • пр. Победы, 79-101
  • ул. Азовстальская, 83-113
  • Московская, 47-85
  • пер. З. Космодемьянской, 2-22
  • проезд Панфилова, 2-8
  • пер. Московский, 2-34
  • б-р Морской, 72-74
  • д/с №59
  • ЦТП №42, 43
  • гимназия №1.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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