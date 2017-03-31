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Рубрика: Новости Донбасса
31-03-2017, 08:18
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Под Авдеевкой погибли украинские военные

По информации пресс-центра штаба АТО, в районе Авдеевки под обстрел попали позиции одной из механизированных бригад. При этом в ход пустили тяжелое вооружение.

В результате боевых действий двое военнослужащих погибли.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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