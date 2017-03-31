Под Авдеевкой погибли украинские военные

По информации пресс-центра штаба АТО, в районе Авдеевки под обстрел попали позиции одной из механизированных бригад. При этом в ход пустили тяжелое вооружение.
В результате боевых действий двое военнослужащих погибли.
По информации пресс-центра штаба АТО, в районе Авдеевки под обстрел попали позиции одной из механизированных бригад. При этом в ход пустили тяжелое вооружение.
В результате боевых действий двое военнослужащих погибли.
Погибли два человека
Полторак заявил, что силы АТО не допустят угрозы для украинских позиций