ЕБРР выделит 250 миллионов гривен на железную дорогу под Мариуполем

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов выделить 250 миллионов гривен на расширение пропускной способности единственной железнодорожной ветки, которая ведет к Мариуполю.

Это привлечет в город инвестиции, позволит градообразующим предприятиям увеличить производство и облегчит жизнь туристам и мариупольцам, пишет «Сегодня».

«Больше будет проходить поездов, больше будет пропускаться вагонов. Соответственно, плата за пропуск и обслуживание будет взиматься. И, соответственно, в короткий промежуток времени этот проект окупается. Должна быть твердая рука сегодня центрального правительства», - отметил городской голова Вадим Бойченко.