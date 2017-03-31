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Рубрика: Новости Донбасса
31-03-2017, 09:02
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В ЛНР заявили о готовности отвести войска в районе Станицы Луганской 6 апреля

Как сообщалось ранее, на днях в ходе переговоров в Минске стороны договорились отвести силы и войска в районе Станицы Луганской 6 апреля.

В ЛНР заявляют, что готовы выполнить решение Контактной группы и отвести войска от линии разграничения.

«Нами переданы все документы, переданы через Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня, представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, чтобы те проконтролировали данный вопрос», - отметил луганским СМИ представитель ЛНР Андрей Марочко.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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