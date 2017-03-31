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Рубрика: Новости Мариуполя
31-03-2017, 09:15
Просмотров: 3957
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В центре Мариуполя прогремел мощный взрыв

В редакцию городского сайта «Мариупольские новости» обращаются обеспокоенные горожане, которые сообщают о мощном взрыве на проспекте Металлургов, возле бывшего хлебозавода.

О взрыве пишут и интернет-пользователи: «Что только что бахнуло в центре. Кто знает? Скорые едут в сторону перехода», «Мне тоже интересно, я возле Кирова, у меня окна задрожали», «На улицу выходить боимся, вдруг еще что-то взорвется», «Скорые летят в сторону центра!»

По словам очевидцев, здесь взорвался автомобиль. Официальной информации о произошедшем пока нет. «Мариупольские новости» выясняют подробности происшествия.

Дополнено. По данным нашего корреспондента, который находится на месте происшествия, взорвался автомобиль «Toyota Land Cruiser».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»