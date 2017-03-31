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Рубрика: Новости Мариуполя
31-03-2017, 09:49
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Полиция: в Мариуполе взорвался автомобиль, погиб водитель-правоохранитель

Как сообщалось ранее, сегодня в 8:35 на пересечении пр. Металлургов и ул. Кафайской в Центральном районе Мариуполя прогремел взрыв: здесь взорвался джип.

По информации пресс-службы горуправления полиции, в машине был только водитель – сотрудник правоохранительных органов, он погиб.

Первыми на место происшествия прибыли силовики, которые были рядом и услышали взрыв. Сейчас на месте работают руководители областного главка полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники ГСЧС, взрывотехники, эксперты-криминалисты.

Район взрыва оцепили.

Причины взрыва устанавливаются, проводится проверка.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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