Жебривский: в Авдеевке до сих пор нет света, но ремонтникам гарантировали режим «тишины»

В Авдеевке по состоянию на сегодняшнее утро нет электроэнергии. «Я очень надеюсь, что сегодня мы включим (электроэнергию, - ред.). Вода до второго этажа поступает самотеком. Если будет задержка с поставками электроэнергии, то придется еще подключать генератор, чтобы можно было качнуть воду и поставить людям воду раз в сутки», - рассказал в эфире телеканала «112 Украина» губернатор Донецкой области Павел Жебривский.

При этом тепло подает Авдеевский коксохим.

По словам Жебривского, режим прекращения огня уже согласован, поэтому ремонтники сегодня должны приступить к работе и восстановить поврежденные линии электропередач. «Сегодня, в принципе, согласован режим тишины. Думаю, в ближайшие два часа наши ремонтники выйдут. Это не долго (ремонт, - ред.), самое главное, чтобы был режим тишины», - отметил глава ВГА.