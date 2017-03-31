Аброськин: одна из версий взрыва в Мариуполе – теракт диверсантов ДНР

Глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин в соцсетях рассказал подробности сегодняшнего взрыва автомобиля возле бывшего хлебозавода и заявил, что одна из версий произошедшего – теракт диверсантов ДНР.
«Одна из версий взрыва - теракт, организованный диверсионно-разведывательной группой террористов ДНР. В Мариуполе и на всей территории Донецкой области усиливается несение службы полицейскими подразделениями», - написал Аброськин.
Генерал призвал местных жителей с пониманием отнестись к данным мероприятиям.