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Рубрика: Новости Мариуполя
31-03-2017, 10:22
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Аброськин: одна из версий взрыва в Мариуполе – теракт диверсантов ДНР

Глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин в соцсетях рассказал подробности сегодняшнего взрыва автомобиля возле бывшего хлебозавода и заявил, что одна из версий произошедшего – теракт диверсантов ДНР.

«Одна из версий взрыва - теракт, организованный диверсионно-разведывательной группой террористов ДНР. В Мариуполе и на всей территории Донецкой области усиливается несение службы полицейскими подразделениями», - написал Аброськин.

Генерал призвал местных жителей с пониманием отнестись к данным мероприятиям.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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