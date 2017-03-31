Нововведения в зоне АТО: пограничники не пропускают через КПВВ транспорт, которым управляют не их владельцы

Волонтеры проекта «Донбасс SOS» сообщают о том, что через контрольные пункты пропуска в зоне АТО перестали пропускать автомобили, которыми управляют не их владельцы, даже если у водителей есть технический паспорт или доверенность на управление транспортом.

Волонтеры заявляют, что данные ограничения нарушают Временный порядок пересечения линии разграничения: «Перемещение на /с временно неконтролируемых территорий транспортных средств разрешается при наличии у лиц, сопровождающих транспортное средство, технического паспорта и документа, подтверждающего право собственности или доверенность от владельца транспортного средства, заверенная нотариально», - говорится в пункте 5.11 порядка, передают «Новости Донбасса».

По данным Госпогранслужбы, ограничения действуют в течение нескольких дней и связаны с активизацией борьбы с угоном автомобилей.