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Рубрика: Новости Мариуполя
31-03-2017, 11:45
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В Кальмиусском районе Мариуполя завершается масштабный ремонт водовода

В январе текущего года в Кальмиусском районе Мариуполя начался капитальный ремонт водовода по ул. Макара Мазая. Сегодня ход работ проинспектировали губернатор Донецкой области Павел Жебривский и мэр Вадим Бойченко.

Всего планируют заменить около 900 метров трубы, общая стоимость работ – 2 миллиона 800 тысяч гривен. Сейчас работы выполнены на 75%, полностью завершить ремонт и благоустроить территорию планируют к концу апреля, сообщает пресс-служба горсовета.

«Для нас важен ремонт данного участка водовода. Он снабжает большую часть Кальмиусского района, как жителей многоэтажных домов, так и частного сектора. Мариупольцы жаловались на большое количество порывов, капитальный ремонт водовода позволит забыть про аварийные ситуации на этом участке трубы», - отметил Вадим Бойченко.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»