1 апреля в Мариуполе завершается отопительный сезон

В Мариуполе принято решение завершить отопительный сезон досрочно – 1-го, а не 15-го апреля. Связано это с тем, что на улице уже тепло. По нормам, среднесуточная температура не должна опускаться ниже 8 градусов тепла. Синоптики уверяют, что в Мариуполе столбики термометров уже давно превысили эту отметку и не будут снижаться, сообщает пресс-служба горсовета.

Кроме того, мариупольцы жалуются на жару в квартирах, а ведь отопление нынче не дешево стоит. «Мы все знаем, что тарифы в Украине далеко не низкие. Нет смысла отапливать воздух и тратить деньги мариупольцев, отапливая улицу. Мы не имеем технической возможности еще более снизить подачу теплоносителя. Наши котлы в большей степени этого не позволяют. В то же время горожанам в мае придут уже значительно меньшие счета за оплату коммунальных платежей», - подчеркнул заместитель городского головы Михаил Когут.

В других городах Украины также завершают отопительный сезон досрочно. Так, с 20 марта отопление выключили в Каменске, с 24 марта в Днепре, с 1 апреля отключается Херсон и вся Луганская область, Запорожье - с 3 апреля.