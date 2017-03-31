С 1 апреля в Мариуполе полностью перекроют горячую воду

С завтрашнего дня в Мариуполе также будет прекращено горячее водоснабжение. Связано это с тем, что «Теплосеть» по-прежнему несет огромные убытки, и если не затушить котлы – суммы будут только расти, сообщает пресс-служба горсовета.

«На данный момент из 150 тысяч абонентов, которые ранее пользовались горячей водой, осталось менее 50 тысяч. При этом котлы продолжают потреблять большое количество газа. При такой калькуляции, чтобы не уйти в еще большие убытки, мы должны повысить и так не низкий тариф вдвое», - отметил заместитель городского головы Михаил Когут.

Еще одна причина отключения - проблемы с обраткой. В некоторых домах, особенно на верхних этажах, чтобы вода стала действительно горячей, а не еле теплой, по полчаса приходится спускать ее из крана, при этом счетчик не останавливается и считает все использованное по высшему тарифу. В связи с этим все больше мариупольцев переходит на водообогреватели.