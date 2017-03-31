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Рубрика: Новости Мариуполя
31-03-2017, 13:45
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[Фото]

Над Мариуполем восстановлен разорванный символ украинского государства

Власти Мариуполя восстановили повреждённый 9 марта государственный флаг, который развевается над зданием сгоревшего горсовета.

Напомним, что флаг был раздвоен штормовым ветром, который оторвал его часть в день рождения Тараса Шевченко.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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