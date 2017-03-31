Над Мариуполем восстановлен разорванный символ украинского государства

Власти Мариуполя восстановили повреждённый 9 марта государственный флаг, который развевается над зданием сгоревшего горсовета.
Напомним, что флаг был раздвоен штормовым ветром, который оторвал его часть в день рождения Тараса Шевченко.
Власти Мариуполя восстановили повреждённый 9 марта государственный флаг, который развевается над зданием сгоревшего горсовета.
Напомним, что флаг был раздвоен штормовым ветром, который оторвал его часть в день рождения Тараса Шевченко.
Автомобили не могут проехать
Все работы планируют завершить к концу апреля