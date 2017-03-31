MRPLconnection: мариупольская молодежь запустила флешмоб в соцсетях

Мариупольская молодежь подала электронную петицию президенту и запустила в социальных сетях флешмоб #MRPLconnection. В рамках форума ОБСЕ ребята пояснили свои желания – это скоростные поезда и качественные дороги в городе, сообщает пресс-служба мэрии.

Мариупольцы уверены, что запуск скоростных поездов и ремонт Запорожской трассы позволит им чаще общаться с жителями других областей Украины, что позволит объединить страну. Молодые люди хотят общаться не только с помощью Интернета, но и ездить друг другу в гости, путешествовать и знакомиться с культурой всех уголков Украины.