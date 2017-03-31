В Мариуполе затягивается ремонт опорной школы

В Мариуполе продолжается ремонт школы №66, которая уже с сентября станет опорной. Сегодня ход работ проинспектировали глава Донецкой ВГА Павел Жебривский и городской голова Вадим Бойченко.

В здании уже выполнена закладка наружных проемов, завершены демонтажные работы внутри помещения, установлены перегородки и заменены оконные блоки. Сейчас ремонтируют входные блоки, делают наружное утепление стен, выполняют работы по усилению колон цокольных панелей и отмостки. В планах – не только отремонтировать здание, но и закупить новую мебель, технику и необходимый инвентарь, сообщает пресс-служба горсовета.

Павел Жебривский и Вадим Бойченко выразили подрядчикам недовольство скоростью работ. По их словам, такими темпами ремонт не будет завершен в сроки. Они отметили, что подрядчику необходимо увеличить количество работников, чтобы открыть школу в срок.