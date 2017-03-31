«Ему угрожали на протяжении нескольких лет» - коллега погибшего в Мариуполе контрразведчика СБУ

В открытых источниках мало информации об Александре Хараберюше, машину которого сегодня утром взорвали возле бывшего хлебозавода по проспекту Металлургов. Как выяснили журналисты, до АТО он занимал должность начальника отдела контрразведки УСБУ в Донецкой области и занимался научной деятельностью. Как только начались события на Донбассе – Александр вместе с семьей переехал в Мариуполь.

О погибшем не раз высказывался один из лидеров ДНР Александр Ходаковский. «Такие, как Хараберюш, Лесун и другие. Это - известные фамилии. Они издеваются, пытают током, душат людей мешками, выбивают признательные показания любыми способами, и люди от них выходят не то, что не вполне здоровыми, а не вполне людьми. Там действительно имеются «герои», в отношении которых много и вопросов, и заготовленных патронов. И я могу вас уверить, что наши планы будут по отношению к ним применены», - заявил Ходаковский в одном из интервью.

А коллега погибшего заявил «КП в Украине», что Александру угрожали на протяжении нескольких лет: «Угрозы в адрес Александра стабильно поступали уже несколько лет. Ему говорили: остановись! Несколько месяцев назад одному из наших сотрудников, который работал в его подчинении, у подъезда дома проломили голову. Мы думаем, это было предупреждение».

Хараберюш во время взрыва находился в автомобиле один. «Я шел и взорвалось. Крышу снесло, водителя выбросило на дорогу, машина загорелась. Живой был, но без ноги. Ногу ему оторвало», - рассказывает один из очевидцев сегодняшнего взрыва.

Одна из версий правоохранительных органов – теракт разведчиков ДНР.