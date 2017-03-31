Донецкая железная дорога просит не отменять ряд трамвайных маршрутов в Мариуполе

Пресс-служба Донецкой железной дороги призывает власти Мариуполя не отменять трамвайные маршруты №7, 9 и 11. Если эти трамваи перестанут ездить – мариупольские железнодорожники не смогут добраться до работы.

В сообщении говорится: «Власть города Мариуполя отменила ряд трамвайных маршрутов №7,9,11, поэтому рабочие железной дороги не могут полноценно и своевременно доехать на работу на ст. Мариуполь-Сортировочный и обеспечить полностью бесперебойный перевозочный процесс».

ДЖД напомнила, что всегда шла навстречу мариупольцам. В частности, по просьбе власти не была отменена остановка «Заводская площадка», также не отменили пригородное железнодорожное сообщение между Мариуполем и прилегающим к нему населенных пунктов. Чиновников также призывают не отменять маршруты, популярные среди железнодорожников.