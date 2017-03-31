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Рубрика: Новости Донбасса
31-03-2017, 16:02
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С завтрашнего дня повысят доплаты военным в зоне АТО

С завтрашнего дня, 1 апреля, военным, которые несут службу в зоне АТО, увеличат дополнительное денежное обеспечение.

Об этом сегодня на церемонии выпуска в НУОУ им. Черняховского рассказал президент Украины Петр Порошенко.

«После консультации с министром обороны, с начальником Генштаба я принял решение и поручил, чтобы с 1 апреля повысить размер дополнительного денежного вознаграждения за выполнение задач в АТО. Для лиц, выполняющих боевые задачи непосредственно на линии соприкосновения, мы его увеличиваем еще на 1,5 тыс. грн. И в целом дополнительное денежное обеспечение будет составлять 7,5 тыс. гривен», - отметил глава государства.

Бойцам на второй линии доплаты увеличатся на 1100 гривен и составят 3500 гривен.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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