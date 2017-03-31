ООН: в Украине 60% населения живет за чертой бедности

Постоянный представитель программы развития ООН в Украине Нил Уокер озвучил шокирующие цифры: по данным организации, 60% украинцев живет за чертой бедности.

«Что касается Украины, мы говорим о 1,7 млн внутренне перемещенных лиц, 2,8 млн людей с инвалидностью и о том, что 60% населения находятся за чертой бедности», - отметил Нил Уокер, представляя отчет ПРООН.

«В этом отчете есть полезная информация, которая может быть использована для Украины, учитывая ее специфический контекст», - добавил представитель ООН.