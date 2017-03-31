vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1767 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
31-03-2017, 16:19
Просмотров: 409
Комментариев: 0

ООН: в Украине 60% населения живет за чертой бедности

Постоянный представитель программы развития ООН в Украине Нил Уокер озвучил шокирующие цифры: по данным организации, 60% украинцев живет за чертой бедности.

«Что касается Украины, мы говорим о 1,7 млн внутренне перемещенных лиц, 2,8 млн людей с инвалидностью и о том, что 60% населения находятся за чертой бедности», - отметил Нил Уокер, представляя отчет ПРООН.

«В этом отчете есть полезная информация, которая может быть использована для Украины, учитывая ее специфический контекст», - добавил представитель ООН.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В правительстве поясняют введение абонплаты за газ привлечением поставщиков

Кроме НАК «Нафтогаз Украины», нужно дать возможность другим компаниям участвовать в газовом рынке


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»