Из-за блокады и «национализации» предприятий в Мариуполе увеличилось количество переселенцев – Зубко

Из-за «национализации» предприятий, находящихся не неподконтрольных территориях, в Мариуполе возросло количество переселенцев. Это сотрудники тех самых предприятий, которые остались без работы и решили перебраться в приморский город.

К тому же, в Мариуполе созданы комфортные условия для внутренне перемещенных лиц. Это и жилье для переселенцев, и центр по трудоустройству сотрудников предприятий с неподконтрольных территорий от «Метинвеста».

«Программы, которые работают в Украине, позволяют также восстанавливать социальное жилье для переселенцев. В связи с блокадой мы имеем дополнительное количество переселенцев, которые приезжают из оккупированной территории и работали там ранее на предприятиях, - рассказал на пресс-конференции в Киеве министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко. - Поэтому вопрос модернизации жилья для переселенцев остается очень актуальным. И я думаю, что мы будем сотрудничать с правительством Японии, чтоб помогать в первую очередь этим людям. Ведь хорошие профессионалы, инженерные кадры оставляют металлургические предприятия, шахты, а также предприятия (на оккупированной территории - ред), которые были зарегистрированы в Украине. Они сейчас массово приезжают в Мариуполь».