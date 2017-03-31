Электроснабжение Авдеевки и Донецкой фильтровальной станции пока не восстановлено

В ходе сегодняшних работ ремонтники так и не смогли возобновить электроснабжение Авдеевки и Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщил гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.

По его словам, повреждения линий электропередач слишком серьезные, поэтому выполнить весь объем работ за один день не получилось. На завтра получены гарантии режима «тишины», поэтому ремонт продолжится.

«Пятница, 31 марта, 16.08. В сухом остатке имеем: ряд повреждений ЛЭП, в том числе два обрыва линий, попадание в траверсу металлической опоры - необходимы сварочные работы на высоте, плюс попадание в открытое распредустройство подстанции ДФС. Сегодня бригады отработали и вернулись. Завтра нужно продолжать, разрешение на это есть», - написал Муса Магомедов.