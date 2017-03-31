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Рубрика: Образование
31-03-2017, 18:46
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В Мариуполе прошла конференция мини-ЕdCamp для педагогов со всей Украины

Сегодня, 31 марта, в Мариуполе прошла Всеукраинская конференция мини-ЕdCamp на тему «Педагогика партнерства». В наш город съехалось около 130 педагогов из разных уголков Украины, сообщает пресс-служба горсовета.

Конференция прошла на базе школы №15, которая обошла 60 учебных учреждений и выиграла гранд на проведение мероприятия именно в нашем городе.

«Этот уникальный проект объединил учеников, неравнодушных педагогов, учителей, депутатов городского совета и управление образования для открытого обмена опытом, инновационных форм, методов, технологий в образовательном процессе. И это все ради создания новой школы, ради будущего наших детей», – отметила начальник управления образования городского совета Светлана Добровольская.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»