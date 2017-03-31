В Луганской области мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве

На днях в лесопосадке в районе села Николаевка в Луганской области 63-летний местный житель подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщают издания ЛНР.

Пострадавшему в результате оторвало стопу, его госпитализировали в больницу.

В сообщении говорится: «29 марта 2017 года в дежурную часть Жовтневого РУВД МВД ЛНР поступило сообщение врача "скорой помощи" о том, что в Луганскую городскую больницу с минно-взрывными травмами, травматической ампутацией левой стопы, острым осколочным переломом правой пяточной кости, множественными осколочными ранениями доставлен гражданин 1954 г.р., проживающий в с. Николаевка».