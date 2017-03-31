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Рубрика: Новости Мариуполя
31-03-2017, 20:02
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В Мариуполе ремонтируют аварийный участок водовода

В Мариуполе продолжается ремонт аварийного участка водовода по проспекту Строителей, который обеспечивает водой Приморский район. Ранее здесь происходило по 15 порывов за год, сообщает пресс-служба горсовета.

Сейчас работы уже выполнены на 90%. На реализацию проекта выделено 890 тысяч гривен из областного бюджета.

«В городе изношены магистральные линии. Это системная работа, которая в Мариуполе проводится поэтапно. Для нас важно, чтобы жители чувствовали себя комфортно», - подчеркнул городской голова Вадим Бойченко.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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