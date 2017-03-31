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Рубрика: Новости Донбасса
31-03-2017, 20:29
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В зоне АТО перед перемирием 50 раз открывали огонь, ранен военный

Сегодня, 31 марта, перед анонсированным в Минске перемирием, на Донбассе насчитали 50 нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-центр АТО.

На Мариупольском направлении зафиксировано наибольшее количество обстрелов. На линии огня оказались населенные пункты Широкино, Гнутово, Водяное, Павлополь и Новотроицкое. Били из артиллерии, минометов, гранатометов, пулеметов, зенитных установок и БМП, работали снайперы.

На Донецком направлении били из тех же видов вооружения в районе Луганского, Троицкого, Зайцево, шахты Бутовка, Авдеевки и Верхнеторецкого.

На Луганщине Крымское и Верхнеторецкое обстреливали из минометов и пулеметов.

В результате боевых действий ранен военнослужащий.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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