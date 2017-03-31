EBU направил Гройсману письмо с критикой решения об участии Самойловой

Глава Европейского вещательного союза EBU Ингрид Дельтенре направила премьер-министру Украину Владимиру Гройсману письмо, в котором раскритиковала решение о запрете въезда в страну российской представительнице Юлии Самойловой.

В тексте говорится, что таким образом Украина рискует своим будущим участием в песенном конкурсе. «Просим обратить внимание, что если нам не удастся найти приемлемое решение в этом вопросе, нет сомнений, что будущее участие Украины в Евровидении окажется под угрозой», - публикует письмо сайт Oikotimes.

«Ни одна из принимающих стран ранее не препятствовала выступлению любого артиста на Евровидении, поэтому EBU не хотела бы создавать прецедент в 2017 году. Мы рассматриваем исключение российской певицы из конкурса как неприемлемый шаг», - подчеркнула глава Европейского вещательного союза.